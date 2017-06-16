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  5. 16 Haziran 2017 16:00

Vitoria Guimaraes Franco'yu istiyor

Beşiktaş'ın göndermek istediği Pedro Franco'ya Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes talip oldu.

Vitoria Guimaraes Franco'yu istiyor
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Yeni sezonda bir kez daha kadroda düşünülmeyen Pedro Franco'ya, Millonarios ve Vitoria Guimaraes kulüpleri talip oldu.
 
4 sezon önce Kolombiya takımı Millonarios'tan transfer edildikten sonra son 3 sezonu çeşitli takımlarda kiralık olarak geçiren Pedro, yeni sezonda da Şenol Güneş'in düşünmediği isimlerin başında geliyor.

Kendine kulüp bulması istenen Kolombiyalı stopere kiralık oynadığı Millonarios'un ilgisinin yanı sıra Portekiz'den Vitoria Guimaraes'in de talip olduğu iddia edildi. Portekiz Gazetesi Abola'nın haberine göre Guimaraes takımının transfer etmek istediği stoperler arasında Pedro Franco da bulunuyor ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı takımın tercihi ise sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Franco'yu kiralık olarak değil bonservis ödeyecek bir takıma göndermek.

Beşiktaş , Pedro Franco , Vitoria Guimaraes