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Alcaraz ile Zverev'inin karşı karşıya geldiği tenis maçında arı saldırısı

Alcaraz ile Zverev'inin karşı karşıya geldiği tenis maçında arı saldırısı
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Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda, arı sürüsü yüzünden yaklaşık 2 saat ara verilen çeyrek final karşılaşmasında tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, 6 numaralı seribaşı Alman sporcu Alexander Zverev'i yenerek yarı finale çıktı.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen turnuvada Alcaraz'ın Zverev'e karşı oynadığı çeyrek final maçının ilk dakikalarında kortu arılar bastı. 

Arı sürüsünün Alcaraz'ın etrafını sarması üzerine maçın hakemi karşılaşmaya ara vermek zorunda kaldı. Korta çağrılan arıcının arıları saha etrafından uzaklaştırmasının ardından müsabakaya kaldığı yerden devam edildi.

Alcaraz, Alman rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek Indian Wells'te yarı finale yükseldi. Böylece İspanyol sporcu, Zverev'in 6 ay içinde üçüncü kez onu yenmesini engelledi.

Carlos Alcaraz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Tuhaftı. Tenis kortunda hiç böyle bir şey görmemiştim. Sahadan koşarak çıktığımızda televizyonda arı istilasını izliyorduk ve buna çok güldük. Benim için komikti. Karşılaşma, tenisle değil bununla hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler arı saldırı istila arı sürüsü
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