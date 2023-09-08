Amerika Açık'ta kadınlar finali belli oldu

Sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık'ta tek kadınlar finalinde Coco Gauff ve Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

Amerika Açık'ta tek kadınlar yarı final maçları tamamlandı. İlk yarı final karşılaşmasında 6 numaralı seri başı ABD'li Coco Gauff ile 10 numaralı seri başı Çekyalı Karolİna Muchova karşı karşıya geldi. Rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden Gauff, adını finale yazdıran ilk isim oldu.

19 yaşındaki Gauff, kariyerinin ikinci grand slam finaline yükseldi. ABD'li raket, daha önce 2022 yılında Fransa Açık finalinde mücadele etmiş ve Iga Swiatek'e kaybetmişti. Gauff kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu hedefliyor.

NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN SABALENKA

Diğer yarı final karşılaşmasında ise 17 numaralı seri başı ABD'li Madison Keys ile 2 numaralı seri başı Belaruslu Aryna Sabalenka, Arthur Ashe Stadı'nda final için mücadele etti.



İlk seti 6-0 kaybeden Sabalenka, 2'nci ve 3'üncü seti tie-break sonucunda 7-6'lık skorlarla kazanarak rakibini 2 saat 32 dakika süren mücadele sonucunda 2-1 yendi ve adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla beraber Belaruslu raket, kariyerinde ikinci kez grand slam finaline yükseldi. İlk Grand Slam finalini bu yıl Avustralya Açık'ta oynama başarısı gösteren 25 yaşındaki raket, Kazak tenisçi Elena Rybakina'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde etmişti.

Coco Gauff ile Aryna Sabalakenka'nın karşı karşıya geleceği Amerika Açık finali, 9 Eylül Cumartesi TSİ 23.00'te başlayacak.