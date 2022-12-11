  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Tenis
  4. Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu
Güncelleme:

W25 Monastir Turnuvası finalinde Hırvat tenisçi Lea Boskovic'i 2-1 yenen milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çağla, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.

Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Etiketler Çağla Büyükakçay tunus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medya onu konuşuyor: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı
15 yaşındaki genç kıza asansörde iğrenç taciz: Korku dolu anları anlattı
İstanbul'da 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi
3600 ek göstergede kapsam genişliyor: Emekli maaş ve ikramiyesi artacak...
Yargıtay'dan emsal ''boşanma'' kararı: Kadın kusurlu sayıldı
Bakan Soylu'nun konuşması sırasında gergin anlar: Kürsüye fırlatıldı!
Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi: Muhalefete olay gönderme
Avcılar'da korkutan yangın: Uykuda yakalandılar
Shakira'nın 'Fas' paylaşımı: Beğeni butonu çöktü
Bir ilde doğal gaz kesintisi: Vatandaş tüpçülere akın etti