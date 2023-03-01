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İspanyol yıldız Nadal'dan kötü haber

İspanyol yıldız Nadal'dan kötü haber
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ABD'de düzenlenecek Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayacağını duyurdu. İspanyol yıldızın 22 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayacağını açıkladı.

Nadal, spor salonunda antrenman yaptığı görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Indian Wells ve Miami'de oynayamayacağım için çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

36 yaşındaki tenisçi, 18 Ocak'ta sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan 2. turda elenmiş, bir gün sonra da sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan 6 ila 8 hafta uzak kalacağını duyurmuştu.

Dünya sıralamasında 8. sıraya gerileyen Nadal, 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Novak Djokovic ile paylaşıyor.

Indian Wells 8 Mart, Miami Açık ise 22 Mart'ta başlayacak.

 

Etiketler Rafael Nadal tenis şampiyona kötü haber
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