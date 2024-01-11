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Milli kadın sporcu Avustralya Açık’ta finalde

Milli kadın sporcu Avustralya Açık’ta finalde
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Türkiye'nin gururu milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ın elemelerinde finale yükseldi.

Milli tenisçi, sezonun ilk grand slam tenis turnuvasının ilk turunda Çinli You Şiaodi’yi 1 saat 36 dakika süren mücadelede 7-5 ve 6-2’lik setlerle turnuvanın dışına iterek bu organizasyonda ilk galibiyetini almıştı.

 Dünya sıralamasının 155’inci basamağında yer alan Sönmez, ikinci turda 124 numaralı Sırp Olga Danilovic’ 4-6, 6-1 ve 6-1’lik setlerle mağlup ederek finale yükselmeye başardı.

Sönmez’in finaldeki rakibi İsviçreli Lulu Sun.

Etiketler milli tenisçi Zeynep Sönmez Avustralya Açık
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