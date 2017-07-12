Trabzonspor'un Kucka transferinde Yusuf Yazıcı ayrıntısı

Geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un, Milan'dan Slovak futbolcu Juraj Kucka'yı renklerine katarken 20 yaşındaki futbolcu için de bir anlaşma sağladığı ortaya çıktı. İddiaya göre bordo-mavili takımın başkanı Muharrem Usta, Milan ise bir centilmenlik anlaşması yaparak olası bir transferde öncelik tanıma sözü verdi.

Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasının ardından ilk 11'e yerleşen 1997 doğumlu oyuncu Trabzonspor'un yükselişinde önemli pay sahibi olurken çıktığı 22 resmi karşılaşmada altı gol atıp on da asist yaptı. Bu performansıyla İtalyan devi Milan'ın da dikkatini çeken Yusuf için yapılan anlaşma neticesinde olası bir transferde İtalyan devi söz hakkı kazandı.

İtalyan kulübünün menajeri Christian Abbiati gelecek sezon yıldız oyuncuyu daha yakından takip edeceklerini Trabzonspor yönetimine iletirken, Yusuf Yazıcı'ya yükselişini sürdürmesi durumunda Serie A kapısı açılır. Yeni sahipleri ile transfere ciddi paralar harcayan Milan'ın Yusuf için de bir bütçe oluşturabileceği de Karadeniz ekibine bildirildi.

