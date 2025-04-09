Fenerbahçe'de derbi sonrası ayrılık!

Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Marco Fenoglio ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi yenilgisi sonrası Başantrenör Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenör Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA