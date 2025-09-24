Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na veda etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Salon: SM Mall of Asia Arena
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Polonya: Semeniuk, Huber, Kurek, Leon, Kochanowski, Komenda, Popiwczak (L) (Firlej, Sasak, Granieczny)
Türkiye: Bedirhan, Murat, Mirza, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Can, Ahmet)
Setler: 25-15, 25-22, 25-19
