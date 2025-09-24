Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Salon: SM Mall of Asia Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Polonya: Semeniuk, Huber, Kurek, Leon, Kochanowski, Komenda, Popiwczak (L) (Firlej, Sasak, Granieczny)

Türkiye: Bedirhan, Murat, Mirza, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Can, Ahmet)

Setler: 25-15, 25-22, 25-19