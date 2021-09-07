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Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu

Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki 4'üncü maçında Hollanda’ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki 4'üncü maçında Hollanda’ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

Millilerde Adis ve Burak 20, Efe 13 ve Emre 12 sayılık performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldular. 

 Filenin Efeleri, C Grubu’ndaki son maçında 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de turnuvanın ev sahibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Etiketler Filenin Efeleri hollanda voleybol
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