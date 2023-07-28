Filenin Efeleri yarı finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenen FIVB Challenger Kupası’nda çeyrek final maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, yarı finalde yarın saat 16.00’da Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.
KARŞILAŞMADAN NOTLAR
Salon: Aspire
Türkiye: Mert Matiç, Adis, Mirza, Bedirhan, Arslan, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Burutay, Vahit Emre)
Dominik Cumhuriyeti: Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, W.Hernandez, Adames, Feliz (L) (Almonte, Capellan, Pepen)
Setler: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19
Süre: 106 dakika (24,26,29,27’)
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