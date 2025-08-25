Filenin Sultanları Bulgaristan'ı rahat geçti!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turunu garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı. Milliler, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16’yı garantiledi.
Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de Kanada ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol