Filenin Sultanları durdurulamıyor! Brezilya'yı da devirdik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.
Dev karşılaşma, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynandı.
İlk seti Ay-yıldızlı ekibimiz, 25-21 kazandı. Son anları çekişmeli geçen 2. seti de 29-27'luik skorla alan Filenin Sultanları, setlerde 2-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 3. setini ise 25-19 kazanan milliler sahadan Brezilya'ya set vermeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP JAPONYA
Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçını yarın 13.30'da Japonya ile oynayacak.
Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.
Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
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