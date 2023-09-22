Filenin Sultanları durdurulamıyor! Brezilya'yı da devirdik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Dev karşılaşma, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynandı.

İlk seti Ay-yıldızlı ekibimiz, 25-21 kazandı. Son anları çekişmeli geçen 2. seti de 29-27'luik skorla alan Filenin Sultanları, setlerde 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 3. setini ise 25-19 kazanan milliler sahadan Brezilya'ya set vermeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçını yarın 13.30'da Japonya ile oynayacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.