Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da Gloria Sports Arena'da sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.
Filenin Sultanları, Antalya kampını 6 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan ile oynayacağı üçüncü hazırlık maçıyla tamamlayacak.
DHA
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