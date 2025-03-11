Filenin Sultanları'nın maç programı açıklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.
Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı açıklandı. D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
Maç programı şu şekilde:
23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye-Kanada
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol