Sultanlar Ligi'ndeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu
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Sultanlar Ligi play-off 1-4 turu ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.
Çok çekişmeli başlayan ilk sette karşılıklı alınan sayılarla oyun uzadı. Fenerbahçe ilk seti 27-25’lik skorla üstün tamamladı. İkinci sette hızlı ve etkili sayılar bulan Galatasaray, 25-18 skorla rahat kazanarak durumu 1-1 berabere getirdi. Üçüncü sette Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla rakibi karşısında 25-18’lik skorla 2-1 öne geçti. Fenerbahçe üçüncü sette aldığı 25-11’luk skorla sarı-kırmızılıları 3-1 yendi. Bu sonucun ardından yarı final serisinde durum 1-1 oldu.
Üçüncü maç 14 Nisan Pazartesi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
MARCELLO ABBONDANZA İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-2 yenildiği Sultanlar Ligi play-off maçı sonrası Başantrenör Marco Fenoglio ile yollarını ayırmıştı. Göreve getirilen başantrenör Marcello Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı ve galibiyetle ayrıldı.
DHA
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