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Yıl 1995... Mike Tyson'ın maçında esrarengiz görüntü! Kendisi de inanamadı

Yıl 1995... Mike Tyson'ın maçında esrarengiz görüntü! Kendisi de inanamadı
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Ringlerin efsanesi Mike Tyson'ın 1995 yılındaki bir maçında tribündeki seyircilerden birinin elinde akıllı telefona benzeyen bir cihaz olduğu görüldü. ''Çılgınca'' diyen Tyson, ''Bu görüntü beni fena korkuttu.'' dedi.

1995'te efsane boksör Mike Tyson'ın ringde olduğu bir boks maçında tribündeki bir seyirci görüntüsüyle olay olmuştu. O yıllarda elinde kameralı telefona benzeyen bir cisim tutan seyirci için Tyson yıllar sonra yorum yaptı.

"BU BENİ FENA KORKUTTU"
Katıldığı programda Mike Tyson'a "Dövüşlerinden birinde kalabalığın içindeki seyircide kameralı telefon vardı" denildi. Bunun üzerine Tyson masanın üzerindeki akıllı telefonları göstererek, "Bu telefonlardan değil mi? Bu olayı gördüm. Biri bana gösterdi ve bu beni fena korkuttu." dedi.

Etiketler mike tyson boks maçı
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