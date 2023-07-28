Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sanal devriye çalışmalarında, 14-28 Temmuz tarihleri arasında 247 bahis sitesi ve 122 müstehcen içerikli paylaşım yapan siteye erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerine devam ediyor.

369 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

14-28 Temmuz tarihleri arasında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 2774 bin sosyal medya URL adresinde yapılan araştırma sonucunda; yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 247 bahis sitesi, müstehcen içerikli paylaşım yapan 122 internet sitesi olmak üzere toplam 369 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişim engellemesi sağlandı.

27 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ayrıca 2022-2023 yıllarında meydana gelen “faili meçhul siber olayların aydınlatılması” kapsamında, Ayaş, Etimesgut, Nallıhan ve Yenimahalle ilçelerinde 8 nitelikli dolandırıcılık 8 ve Etimesgut ilçesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı. Bahse konu 9 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 27 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.