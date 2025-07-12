  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 3 milyar ışık yılı ötede ''fosil galaksi'' keşfedildi

3 milyar ışık yılı ötede ''fosil galaksi'' keşfedildi

3 milyar ışık yılı ötede ''fosil galaksi'' keşfedildi
Güncelleme:

Bilim insanları, 7 milyar yıl boyunca değişmeden kalan bir galaksiyi gözlemledi.

İtalyan bilim insanları, 3 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan ve 7 milyar yıldır neredeyse hiç değişmeden kalan bir galaksiyi keşfetti. ‘KiDS J0842+0059’ olarak adlandırılan bu yapı, astronomi dünyasında ‘fosil galaksi’ olarak bilinen ender örneklerden biri. Fosil galaksiler, evrenin ilk dönemlerinde hızlı bir şekilde yıldız oluşturan, fakat daha sonra başka galaksilerle birleşmeyip izole şekilde kalan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu özellikleri sayesinde, evrenin oluşumuna dair önemli bilgiler sunuyorlar.

 Uzmanlara göre, dev galaksiler genellikle iki aşamada oluşuyor. İlk aşamada çok hızlı bir şekilde yıldızlar doğuyor ve galaksi oldukça yoğun, küçük bir yapı halini alıyor. İkinci aşamada ise çevredeki galaksilerle birleşmeler başlıyor ve yapı büyüyerek gelişiyor. Ancak fosil galaksiler bu ikinci evreyi neredeyse hiç yaşamıyor.

‘KiDS J0842+0059’, evrenin gençliğinde oluşmuş ve ardından herhangi bir birleşme yaşamamış. Araştırmacılar, galaksinin yıldızlarının yüzde 99,5’inin çok erken bir dönemde oluştuğunu belirtiyor. Bu tür galaksiler, içlerinde milyarlarca Güneş benzeri yıldız barındırıyor. Fakat yeni yıldız oluşumu neredeyse tamamen durmuş durumda.

Araştırmanın liderlerinden Dr. Chiara Spiniello, bu tür galaksilerin evrende ‘milyonda bir’ oranında bulunduğunu tahmin ediyor. ‘KiDS J0842+0059’un ilk izlerine 2018 yılında Şili’deki 'VLT Teleskobu' ile ulaşıldı. Kesin tanımlama ise Arizona’daki ‘Büyük Binoküler Teleskop’ ile yapılan yüksek çözünürlüklü gözlemler sayesinde mümkün oldu.

Avrupa Uzay Ajansı'nın 2023'te fırlattığı 'Euclid Teleskobu', hem karanlık madde ve enerji hakkında bilgi toplayacak hem de fosil galaksilerin daha kolay tespit edilmesini sağlayacak. Bilim insanları, bu teleskopla çok daha fazla fosil galaksinin bulunabileceğini düşünüyor.

DHA

text-ad
Etiketler fosil galaksi bilim insanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evde dünyaya getirdiği bebeği çöpe attı! Evde dünyaya getirdiği bebeği çöpe attı! Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi Çanakkale'de büyük keşif! Su altından tarih fışkırdı Çanakkale'de büyük keşif! Su altından tarih fışkırdı CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha MEB'den LGS'de şaibe iddiaları için ilk açıklama MEB'den LGS'de şaibe iddiaları için ilk açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'a destek veren eski vekilden geri adım Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'a destek veren eski vekilden geri adım Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünya basınında Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünya basınında Tecavüzcü katil halkın gözü önünde idam edildi Tecavüzcü katil halkın gözü önünde idam edildi Türkiye'nin gizemli cenneti ''Yeşilgöz'' ziyaretçi akınına uğruyor Türkiye'nin gizemli cenneti ''Yeşilgöz'' ziyaretçi akınına uğruyor
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılıp ağladı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılıp ağladı Ünlü markaya siber saldırı: Türkiye'deki 142 bin kişinin bilgileri çalındı Ünlü markaya siber saldırı: Türkiye'deki 142 bin kişinin bilgileri çalındı İstanbul'da ekmeğe yine yeniden zam! İstanbul'da ekmeğe yine yeniden zam! Fenerbahçe'de istifa depremi! Fenerbahçe'de istifa depremi! Erdoğan'dan tarihi konuşma: AK Parti-MHP-DEM Parti olarak beraber yürüme kararı verdik Erdoğan'dan tarihi konuşma: AK Parti-MHP-DEM Parti olarak beraber yürüme kararı verdik Özdağ'dan Erdoğan'ın DEM Parti çıkışına dikkat çeken yorum Özdağ'dan Erdoğan'ın DEM Parti çıkışına dikkat çeken yorum 270 kişinin öldüğü uçak kazasının sırrı çözüldü 270 kişinin öldüğü uçak kazasının sırrı çözüldü Adanalı gencin çılgın evlilik teklifi karakolda bitti Adanalı gencin çılgın evlilik teklifi karakolda bitti Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş