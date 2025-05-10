  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 53 yıl önce fırlatılan uzay aracı Dünya'ya düştü!

53 yıl önce fırlatılan uzay aracı Dünya'ya düştü!

53 yıl önce fırlatılan uzay aracı Dünya'ya düştü!
Güncelleme:

1972 yılında Venüs’e iniş yapmak üzere fırlatılan Sovyet yapımı ''Kosmos 482'' adlı uzay aracı, Hint Okyanusu'na düştü. Türkiye de olası risk bölgeleri arasında yer alıyordu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yaptığı açıklamada, "Kosmos 482 uzay aracı yörüngeden çıktı ve okyanusa düştü. Uzmanların hesaplamalarına göre, cihaz Moskova saatiyle 09.24'te Orta Andaman Adası'nın 560 kilometre batısında atmosferin yoğun katmanlarına girdi ve Hint Okyanusu'na düştü" denildi.

Venüs'ü incelemek amacıyla fırlatılan Kosmos 482, teknik arıza nedeniyle yıllarca Dünya'nın yüksek eliptik yörüngesinde sıkıştı. Dünya'ya geri dönen uzay aracının, atmosfere girişinin ardından büyük oranda yanarak parçalandığı açıklandı. Roscosmos yetkilileri, aracın düşüşünün Otomatik Uyarı Sistemi tarafından izlendiğini ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

DHA

text-ad
Etiketler sovyetler birliği uzay aracı Kosmos 482
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan açtı ağzını yumdu gözünü Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan açtı ağzını yumdu gözünü Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı! Çöpten servet çıktı Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı! Çöpten servet çıktı Holding binası önünde darbedildi, hastanede hayatını kaybetti! Holding binası önünde darbedildi, hastanede hayatını kaybetti! Türkiye'nin tatil cennetinde tartışma yaratan görüntü Türkiye'nin tatil cennetinde tartışma yaratan görüntü Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var İslam Memiş altın için kritik seviyeleri verdi: ''Burada oyalayacaklar'' İslam Memiş altın için kritik seviyeleri verdi: ''Burada oyalayacaklar'' Sıfır otomobilde 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı Sıfır otomobilde 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı Hakan Fidan'dan canlı yayında suikast itirafı Hakan Fidan'dan canlı yayında suikast itirafı İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var Tıpta çığır açacak 3 yerli ilaç geliyor: Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesine çare olacak Tıpta çığır açacak 3 yerli ilaç geliyor: Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesine çare olacak
Özgür Özel'den ''PKK kongresi'' açıklaması! Meclis'i işaret etti Özgür Özel'den ''PKK kongresi'' açıklaması! Meclis'i işaret etti Sahte baz istasyonuyla tuzak kuran çete çökertildi Sahte baz istasyonuyla tuzak kuran çete çökertildi Hindistan - Pakistan çatışması şiddetlendi! Füzeler peş peşe ateşlendi Hindistan - Pakistan çatışması şiddetlendi! Füzeler peş peşe ateşlendi Masaj salonlarına baskın: 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı Masaj salonlarına baskın: 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı Okulda iki kız kardeşi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı Okulda iki kız kardeşi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı Rümeysa Öztürk günler sonra özgürlüğüne kavuştu Rümeysa Öztürk günler sonra özgürlüğüne kavuştu Barbaros Şansal yine gözaltına alındı Barbaros Şansal yine gözaltına alındı Araç alım-satım pazarlığı kanlı bitti: 1 ölü Araç alım-satım pazarlığı kanlı bitti: 1 ölü Açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam iddiası! Ünlü ekonomist rakam verdi Açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam iddiası! Ünlü ekonomist rakam verdi