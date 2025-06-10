Apple'dan büyük sürpriz: iPhone sahipleri iOS 19'u beklerken iOS 26 geldi

Apple kullanıcılarının beklediği iOs 19 güncellemesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Apple iOs 19 adıyla yayınlanması beklenen yeni güncelleme paketini iOs 26 olarak tanıttı. İşte iOs 19 yerine iOs 26 adıyla çıkan ve tasarım, performans, güvenlik ve yapay zekâ destekli yeniliklerle dikkat çeken yeni yeni güncellemenin tüm özellikleri...

Apple, kullanıcılarının merakla beklediği iOs 19 güncellemesinde büyük bir sürprize imzasını atarak yeni güncellemeyi iOs 26 adıyla tanıttı.

iOS 26’nın geliştirici sürümü iOS 26 betanın diğer yeni yazılım sürümlerinin betalarıyla beraber bugün yayınlanacağı da açıklandı.

iOs 26 ise sonbaharda tüm kullanıcılarının kullanımına sunulacak.

Peki yeni iOs 26 ile birlikte başta iPhone'lar olmak üzere Apple'ın cihazlarında neler değişecek ? İşte iOs 26'nın tüm özellikleri...

iOS 26 ile birlikte 'Liquid Glass' adı verilen yeni tasarıma geçiliyor. Bu tasarım, daha şeffaf ve daha yuvarlak detaylara sahip. Yeni tasarım, uygulamalara, uygulama simgelerine dock'a ve hatta widget'lara kadar uzanıyor.

Örneğin saat, arka plan görselinde ne kadar alan varsa ona göre dinamik olarak boyut değiştiriyor. Kilit ekranı, çalan müziğe bağlı olarak albüm kapağıyla değişebiliyor.

Kamera uygulaması da yeni tasarım diliyle birlikte güncellenirken, bu uygulamada ayarları değiştirmek için kullanımı kolay kaydırmalar sunuluyor. Ayarları değiştirmek için sadece kaydırma hareketlerini kullanmak yeterli oluyor.

Fotoğraflar, FaceTime ve CarPlay gibi Apple uygulamaları da Liquid Glass ile güncelleniyor. Özellikle CarPlay'de sürüşe odaklanmayı sağlayacak tasarımsal bazı değişikliklere gidiliyor. Fotoğraflar uygulaması ise Kütüphane ve Koleksiyonlar sekmeleriyle güncelleniyor.

iOS 26 ile Telefon uygulamasında da değişikliğe gidiliyor. Burada Telefon uygulamasında, kullanıcıların sesli mesajlarını ve cevapsız aramalarını, metin mesajları gibi, bir arada gösteren yeni bir birleşik tasarım bulunuyor.

Call Screening özelliği artık iOS'a entegre ediliyor ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları filtrelemeye olanak tanıyor. Bu özellik, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları arka planda sessizce yanıtlıyor. Arayan kişi ismini ve arama sebebini paylaştıktan sonra telefonunuz çalmaya başlıyor.

Yeni Hold Assist özelliği ise oldukça dikkat çekici. Bu özellik bir hatta bağlanma sıranızı beklerken sıranızı korumanıza yardımcı oluyor ve bekletme müziğini otomatik olarak algılıyor. Arama sürerken sizin hatta kalmanıza gerek kalmıyor. Bir müşteri temsilcisi hatta bağlandığında, telefon ona kısa bir süre beklemesini söylüyor ve sizi aramaya yeniden bağlıyor.

Liquid Glass tasarımıyla güncellenen Mesajlar uygulamasında ise arka plan eklemek mümkün hale geliyor.

iOS 26 ile birlikte iPhone'lara Canlı Çeviri özelliği de ekleniyor. Tamamen cihaz üzerinde çalışan Apple yapımı modellerle desteklenen bu özellik ile örneğin Mesajlar uygulamasındaki metinler anlık olarak çevrilebiliyor.

Apple'a göre yeni Haritalar uygulaması, kullanıcının rutinlerini ve gittiği yerleri hatırlamasına yardımcı oluyor. Önemli gecikmeler olması durumunda alternatif rota seçeneklerinin yer aldığı bir bildirim gönderebiliyor. Haritalar'a eklenen yeni 'Visited Places' özelliği ile birlikte ise geçmişte ziyaret edilen yerler görüntülenebiliyor.

Yeni Oyunlar uygulaması, kaçırılmaması gereken etkinlikleri, güncellemeleri ve kişiye özel önerileri gösteriyor. Apple Arcade'e özel bir sekme de bu uygulamada yer alıyor. Kütüphane sekmesinde ise App Store’dan şimdiye kadar indirilen tüm oyunlar görülebiliyor.

Play Together sekmesi, kullanıcının arkadaşlarının hangi oyunları oynadığını gösteriyor ve puanları ve başarıları karşılaştırmaya olanak tanıyor ve çok oyunculu oyunlar için arkadaş davet etmeyi sağlıyor. Ayrıca, yüksek skorları karşılaştırmak için arkadaşlara meydan okumalar da yapılabiliyor.

Visual Intelligence özelliği ile bir ekran görüntüsü alındığında, yeni Visual Intelligence araçları devreye giriyor. Bunlar arasında ‘Görsel Arama’ butonu, ‘Sor’ özelliği bulunuyor. Ekran görüntüsü hakkında ChatGPT’ye soru sormak için ‘Sor’ butonuna dokunulabiliyor. Apple'a göre Visual Intelligence, uygulamalar arasında arama yapmayı, işlem gerçekleştirmeyi veya sorular sormayı daha kolay hale getiriyor.

Son olarak Apple Intelligence'a Türkçe dil desteğinin geleceğini de ekleyelim.

Apple ayrıca WWDC 25 etkinliğinde iOS 26 ile birlikte MacOS 26 (MacOS Tahoe), iPadOS 26, WatchOS 26, tvOS 26 ve VisionOS 26 sürümlerini de duyurdu.