  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bakan Kacır saat vererek duyurdu: İlk Türk uzay yolcusunda yeni gelişme

Bakan Kacır saat vererek duyurdu: İlk Türk uzay yolcusunda yeni gelişme

Bakan Kacır saat vererek duyurdu: İlk Türk uzay yolcusunda yeni gelişme
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 17 Ocak gece yarısı 01.11'de uzay istasyonuna fırlatılacak." ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Programı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında dünya kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Kacır, Cumhurbaşkanı'nın bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurduğunu belirtti.

Kacır, bu programın önemli projelerinden birisinin de insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmek olduğunu anlatarak, "Böylelikle Milli Uzay Programımızda bir projeye daha imza atmanın da onurunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum hayırlısıyla inşallah 14 gün boyunca gerçekleştirilecek bu misyonu tamamlayacağız ve böylelikle Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler uzay bakan kacır türk uzay yolcusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alışılmışın dışındaki son seçim anketi açıklandı Alışılmışın dışındaki son seçim anketi açıklandı Adana'da deprem! Çevre iller de sallandı Adana'da deprem! Çevre iller de sallandı Yoğun bakımlar doldu taştı! Ameliyatlarda iptaller başladı Yoğun bakımlar doldu taştı! Ameliyatlarda iptaller başladı Bu sefer de ''yerli ve milli'' kripto vurgunu: Bürokratlar, hakimler, savcılar Bu sefer de ''yerli ve milli'' kripto vurgunu: Bürokratlar, hakimler, savcılar ''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı ''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne Survivor yarışmacılarının neden karakolluk olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacılarının neden karakolluk olduğu ortaya çıktı Şevval Şahin'den sahilde kış günü yazı getiren ''mini'' defile Şevval Şahin'den sahilde kış günü yazı getiren ''mini'' defile Dilan Polat meğer 11 gündür cezaevinde değilmiş! Dilan Polat meğer 11 gündür cezaevinde değilmiş! Rezidansta kıyamet koptu... Devrim Özkan - Torreira ayrılığında olay iddia! Rezidansta kıyamet koptu... Devrim Özkan - Torreira ayrılığında olay iddia!