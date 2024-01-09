Bakan Kacır saat vererek duyurdu: İlk Türk uzay yolcusunda yeni gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 17 Ocak gece yarısı 01.11'de uzay istasyonuna fırlatılacak." ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Programı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında dünya kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Kacır, Cumhurbaşkanı'nın bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurduğunu belirtti.

Kacır, bu programın önemli projelerinden birisinin de insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmek olduğunu anlatarak, "Böylelikle Milli Uzay Programımızda bir projeye daha imza atmanın da onurunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum hayırlısıyla inşallah 14 gün boyunca gerçekleştirilecek bu misyonu tamamlayacağız ve böylelikle Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız." ifadesini kullandı.