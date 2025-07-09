Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması! Erişim engellenecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'in yapay zeka robotu Grok hakkında erişim engeli kararı bulunmadığını belirterek, ''Ama takip ediyoruz, böyle devam ederse gerekirse yasaklarız'' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elon Musk'ın sahibi olduğu X eski adıyla Twitter'ın yapay zeka platformu Grok kullanıcılara küfürlü yanıtlar verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama suçlarından açılan soruşturma kapsamında Grok hakkında erişim engeli kararı alındığı iddia edildi.

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada da uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı belirtildi.

BAKAN URALOĞLU: "GEREKİRSE YASAKLARIZ"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok üzerinden yapılan küfürlü paylaşımlar konusunda erişim engeli kararı olmadığını söyleyerek, “Ama takip ediyoruz, böyle devam ederse gerekirse yasaklarız” dedi.

Uraloğlu şöyle konuştu:

"Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor. Ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var. bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz.

Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır”