  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması! Erişim engellenecek mi?

Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması! Erişim engellenecek mi?

Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması! Erişim engellenecek mi?
Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'in yapay zeka robotu Grok hakkında erişim engeli kararı bulunmadığını belirterek, ''Ama takip ediyoruz, böyle devam ederse gerekirse yasaklarız'' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elon Musk'ın sahibi olduğu X eski adıyla Twitter'ın yapay zeka platformu Grok kullanıcılara küfürlü yanıtlar verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama suçlarından açılan soruşturma kapsamında Grok hakkında erişim engeli kararı alındığı iddia edildi. 

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada da uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı belirtildi.

BAKAN URALOĞLU: "GEREKİRSE YASAKLARIZ"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok üzerinden yapılan küfürlü paylaşımlar konusunda erişim engeli kararı olmadığını söyleyerek, “Ama takip ediyoruz, böyle devam ederse gerekirse yasaklarız” dedi.

Uraloğlu şöyle konuştu:

"Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor. Ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var. bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz.

Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır” 

text-ad
Etiketler grok ulaştırma bakanlığı erişim engeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi! Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi! Mansur Yavaş'tan tarihi rest: ''Eğer amaç buysa görevi bırakmaya razıyım'' Mansur Yavaş'tan tarihi rest: ''Eğer amaç buysa görevi bırakmaya razıyım'' 50 milyar TL'lik vurgun yapan ''DAĞ'' yerle bir edildi! 50 milyar TL'lik vurgun yapan ''DAĞ'' yerle bir edildi! FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu Bankada parası olanlara kötü haber! Hem mevduatta hem de fonlarda stopaj oranları arttırıldı! Bankada parası olanlara kötü haber! Hem mevduatta hem de fonlarda stopaj oranları arttırıldı! Orman kampında sapık doktor alarmı: Bir kadının görüntülerini çekerken yakalandı! Orman kampında sapık doktor alarmı: Bir kadının görüntülerini çekerken yakalandı! Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam! Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var! Zam'aydın Türkiyem... Akaryakıtta bir dev zam daha pompaya yansıdı! Zam'aydın Türkiyem... Akaryakıtta bir dev zam daha pompaya yansıdı!
Türkiye'nin mavi vatandaki gururu heybetiyle dikkat çekti Türkiye'nin mavi vatandaki gururu heybetiyle dikkat çekti Türkiye'de bir garip akım... Vatandaş yılan derisi kuyruğuna girdi! Türkiye'de bir garip akım... Vatandaş yılan derisi kuyruğuna girdi! Bebek katili Öcalan'dan yeni videolu mesaj! ''Aciliyeti var'' dedi! Bebek katili Öcalan'dan yeni videolu mesaj! ''Aciliyeti var'' dedi! ''İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı'' ''İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı'' AK Parti ve MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye sunulan teklifine ret! AK Parti ve MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye sunulan teklifine ret! Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan dev gemi böyle battı! Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan dev gemi böyle battı! Trafikteki ters yön canavarı dehşet saçtı: Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! Trafikteki ters yön canavarı dehşet saçtı: Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! PKK'nın silah bırakacağı yer ve tarih belli oldu PKK'nın silah bırakacağı yer ve tarih belli oldu Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi Mahkeme kararını önceden duyuran yandaş medyadan saç baş yolduran savunma! Mahkeme kararını önceden duyuran yandaş medyadan saç baş yolduran savunma!