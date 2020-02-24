Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamaya çalışırken öldü!

Dünya'nın düz olduğuna inanan ve bunu kanıtlamak için daha önce de kendi ürettiği roketle kendini atmosfere fırlatmak isteyen Mike Hughes benzer bir girişim sonucu hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, 64 yaşındaki Hughes, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Barstow'da ev yapımı ve buharla çalışan roketiyle kendini havaya fırlattı ancak roket yere çakıldı.

Hughes bu fırlatma işlemini yeni programları 'Homemade Astronauts' (Ev Yapımı Astronotlar) için hayata geçirmişti. Hughes'ın roketle birlikte yer küreden 1.5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.

San Bernardino Polis Departmanı bir kişinin çölde roketin yere çakılması sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı ama ölen kişinin kimliğini henüz paylaşmadı.