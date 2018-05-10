Kurbağa balıklarının telefon titreşimine benzer seslerini dinleyin

Su altında olmasına rağmen titreşim sesi çıkarmayı başarabilen bu canlılar, sesi çıkarmak için vücutlarındaki kasları kullanıyor.

Denizlerin en ilginç canlılarından birisi olan kurbağa balıklarının telefon titreşimine benzer sesler çıkararak birbirleriyle haberleştiği, “benden uzak dur” şeklinde uyarılarda bulunduğu keşfedildi. Farklı türlerle araştırmalar gerçekleştiren bilim insanları, her kubağa balığının kendine özgü bir titreşim sesine sahip olduğunu ve bazı durumdalarda birbirlerinden haber almak için ve hatta karşı cinsi etkilemek için bu sesleri kullandığını ortaya çıkardı. Kurbağa balıkları, vücutlarındaki özel kaslar sayesinde su altında olmalarına ve hiçbir yüzeyle temas etmemelerine rağmen bu sesleri çıkarabiliyor.

Aşağıdan izleyeceğiniz video Bob Mazur isimli bir dalgıç tarafından kaydedilmiş. Canlıları çektiği sırada ilginç bir ses fark eden Mazur, ilk olarak dalış kıyafetinde bir sorun olduğunu ve sesin bundan kaynaklandığını düşünerek paniğe kapılmış. Ardından altındaki kayalarda saklanan Sanopus splendidus’u fark etmiş. Görünüşe göre dalgıcın varlığından rahatsız olan kurbağa balığı, bu videoda ilginç sesini karşısındakine uyarı verme amacıyla kullanıyor.