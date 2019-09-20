Mobil iletişimde görgü kuralları rehberi yayınlandı

Her şeyin mobil hale geldiği ve akıllı cihazlara hapsolduğu dünyada artık iletişim de bu şekilde yürüyor. Ve - her ne kadar alışmış görünse de- bu duruma adapte olmakta zorlanan insanlık nezaketi sıkça unutuyor.

İşte dünyaca ünlü stil ve görgü kuralları kılavuzu Debretts'in hazırladığı mobil dünyanın görgü kuralları rehberi:

● Yanlış anlaşılma riskiniz varsa, emoji kullanın.

● İmla hatası yapmayın.

● Üst üste mesaj atmayın.

● Başkalarının mesajlarını paylaşmayın.

● Mesajları ‘okunmamış’ bırakmayın.

● Mesajları görmezden gelmeyin.