Mobil iletişimde görgü kuralları rehberi yayınlandı

Her şeyin mobil hale geldiği ve akıllı cihazlara hapsolduğu dünyada artık iletişim de bu şekilde yürüyor. Ve - her ne kadar alışmış görünse de- bu duruma adapte olmakta zorlanan insanlık nezaketi sıkça unutuyor.
İşte dünyaca ünlü stil ve görgü kuralları kılavuzu Debretts'in hazırladığı mobil dünyanın görgü kuralları rehberi:
● Yanlış anlaşılma riskiniz varsa, emoji kullanın.
● İmla hatası yapmayın.
● Üst üste mesaj atmayın.
● Başkalarının mesajlarını paylaşmayın.
● Mesajları ‘okunmamış’ bırakmayın.
● Mesajları görmezden gelmeyin.
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