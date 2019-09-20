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  4. 20 Eylül 2019 12:07

Mobil iletişimde görgü kuralları rehberi yayınlandı

Dünyaca ünlü stil ve görgü kuralları kılavuzu Debretts, dijital yazışmalarda nazik olmak için uyulması gereken görgü kurallarını açıkladı. İşte dijital dünyada nezaketli ve görgülü olmanın kuralları...

Mobil iletişimde görgü kuralları rehberi yayınlandı
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Her şeyin mobil hale geldiği ve akıllı cihazlara hapsolduğu dünyada artık iletişim de bu şekilde yürüyor. Ve - her ne kadar alışmış görünse de- bu duruma adapte olmakta zorlanan insanlık nezaketi sıkça unutuyor.

İşte dünyaca ünlü stil ve görgü kuralları kılavuzu Debretts'in hazırladığı mobil dünyanın görgü kuralları rehberi:

● Yanlış anlaşılma riskiniz varsa, emoji kullanın.

● İmla hatası yapmayın.

● Üst üste mesaj atmayın.

● Başkalarının mesajlarını paylaşmayın.

● Mesajları ‘okunmamış’ bırakmayın.

● Mesajları görmezden gelmeyin.

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