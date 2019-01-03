ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
NASA'dan çarpıcı görüntüler Herkesi şaştı kaldı...
NASA'dan çarpıcı görüntüler Herkesi şaştı kaldı...
Edirne Belediye Başkanı'nın yeni yıl afişi tepki çekti !
Edirne Belediye Başkanı'nın yeni yıl afişi tepki çekti !
İstanbul'da alarm verildi ! Ekipler hazır...
İstanbul'da alarm verildi ! Ekipler hazır...
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bilim
  4. 03 Ocak 2019 21:42

NASA'dan çarpıcı görüntüler Herkesi şaştı kaldı...

NASA'nın New Horizons uzay sondası, dünyadan 6.5 milyar km uzaklıktaki en uzak cismin fotoğraflarını gönderdi.

NASA'dan çarpıcı görüntüler Herkesi şaştı kaldı...
A+ A-

NASAnın New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay sondası, dünyadan yaklaşık 6.5 milyar km uzaklıktaki güneş sistemindeki en uzak cismin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını gönderdi.

2014 MU69 olarak bilinen yapışık gezegenler 3500 kilometre uzaktan görüntülendi. Sosyal medyada kardan adama benzetilen cisim güneş sisteminin dışında en uzak noktada görüntülenen ilk gök cismi olma özelliğini taşıyor.

Plutodan yaklaşık bir milyar mil ötede bulunan yapışık gezegenler için, New Horizonsun baş araştırmacısı Alan Stern: Bu gezegenler güneş sisteminin arka bahçesinde, üzerinde yaşadığımız, teleskoplarımız aracılığıyla görüntülediğimiz veya uzay aracımızla ziyaret ettiğimiz her şeyin oluşturan evrenin geriye kalan temel yapı taşlarıdır ifadelerini kullandı ve ekledi: New Horizons uzay sondasını bizi güneş sisteminin en başlangıcına, gezegenlerin en ilkel yapı taşlarını gözlemleyebileceğimiz bir yere getiren bir zaman makinesi olarak düşünün"

Fotoğraf siyah beyaz olsa da aslında Ultima Thule adı verilen gezegenler kızıl renkte ve dünya dışındaki bilinen en uzak noktada bulunuyor. 

DHA

cisim , nasa , uzak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM