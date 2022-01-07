Cep telefonu faturalarında yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), GSM operatörlerine yönelik gelen şikayetleri değerlendirmeye aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son dönemde artış gösteren operatör şikayetlerini değerlendirme altına aldı.

Yeniçağ'ın Haber365’ten aktardığına göre, operatörlerinden ayrılmak istediklerinde çok fazla miktarda cayma bedeli vermesi ve paket dışı aramalar sonrasında karşılaşılan yüksek fiyat konusunda şikayetleri bulunuyor. BTK, şikayetlerinin çözümü noktasında birçok yaptırım üzerine durdukları ifade edildi.

YILIN İLK YARISINDA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),vatandaşların operatörleri hakkında verdikleri şikayetlerin çözüme kavuşturulmasının son tarih olarak temmuz 2022 tarihini belirledi. Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde gidilecek olan değişiklikte vatandaşlardan yoğun şikayet alan sorunları çözüme kavuşturacağı bildirildi.

CAYMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Bu kapsamda vatandaşlar, önceki dönemlerde düşük kalitede internet hızı hizmeti aldıkları gerekçesiyle ödedikleri yüksek cayma bedelini artık ödemeyecek. Bununla birlikte en çok şikayet alınan konulardan biri olan farkında olmadan ya da aldatılarak (wangiri) yapılan paket dışı aramalar sonucu gelen yüksek faturaların sorununun çözüleceği de bildirildi.

Yüksek faturaların gelmemesi için devre kesici devreye girecek ve konuşmanın belirli bir kısmında görüşme sonlandırılacak. Böylelikle yüksek fatura yükünün önüne geçilebilecek.

O ONAYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Operatörlerin çağrı merkezlerinden çocukların cep telefonlarına yapılan aramalar ile mali yükümlülük doğuracak sözlerin geçersiz sayılacağı ifade edildi. Cep telefonu kullanma yaşının 11’e düşerken, 11 ila 15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 89’unun cep telefonu kullandığı öğrenildi. Böylelikle reşit olmamış çocukların çağrı merkezlerinden gelen mali yükümlülük gerektiren teklifler üzerinde hak sahibi olamayacak.

Yaşı reşit olmayan çocuklardan mali yükümlülük gerektiren konularda onayların alınması doğrultusunda birçok ailenin mağduriyetine sebep olabiliyordu. Yapılacak düzenlemede artık aile büyüklüklerinin onayı olmadan mali yükümlülük gerektiren konularda onay alınmayacağı ifade edildi. Nakil taleplerinin 10 günü geçiyor olması sorunu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geliştirilen yeni düzenleme ile ortadan kalkacağı açıklandı.