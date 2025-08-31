  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu

Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu

Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek 5G ihalesinin ardından işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029'dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak" dedi.

"İhaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek"

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye'de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi."

İşletmeciler, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini BTK'ya ödeyecek

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, "Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak. Bu tarihten itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu ayrıca, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim tarihinden itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim saat 09.30 olduğunu kaydetti. Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30'da BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

"Mobil internet hızımız en az 10 kat artacak"

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını belirterek, "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak" dedi.

Yerlilik ve millik şartı

5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının da artırılacağını aktaran Uraloğlu, "Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA

text-ad
Etiketler 5g internet ulaştırma ve altyapı bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor İstanbul'da eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı İstanbul'da eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı
Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti! Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti! Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor 7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı 7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler!