Çin, ChatGPT'yi yasakladı

Çin, Amerika merkezli OpenAl’in yapay zekayı propaganda yapmak için kullanabileceği endişesi ile ChatGPT adlı popüler sohbet programını engelledi.

Yapay zeka destekli Chat GPT’nin kullanımı Çin’de yasaklandı. Ancak ülkedeki kullanıcılar, sanal özel ağ (VPN) ve Tencent'in WeChat sosyal medya uygulamasında üçüncü taraf geliştiriciler tarafından yayınlanan ve ChatGPT'den hizmet sunduğunu iddia eden bir 'mini program' ile geçici bir çözüm buldu.

Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki düzenleyici kuruluşlar, teknoloji firmaları Tencent ve Ant Group'a (e-ticaret devi Alibaba'nın bir yan kuruluşu) ChatGPT'ye erişimi kısıtlamalarını ve kendi sohbet robotlarını piyasaya sürmeden önce yetkililere rapor vermelerini istedi.

Devlete ait medya kuruluşu China Daily, ChatGPT'nin 'dezenformasyon yayma ve küresel anlatıları kendi jeopolitik çıkarları için manipüle etme konusunda ABD hükümetine yardım eli uzatabileceğini' yazdı. Gazete, ayrıca sohbet robotunun iktidardaki Çin Kominist Partisi'nin ilkelerine aykırı yanıtlar ürettiğini yazdı.

ÇİN ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLAR KONUSUNDA DÜNYANIN EN KISITLAYICI ÜLKELERİNDEN

Dünya çapında insanlar bu hamleye şaşırmış olsa da, Çin'in teknoloji sektöründekiler yasağın geleceğini görmüşlerdi. Çin, haberleri, çevrimiçi ortamı ve sosyal medya platformlarını kontrol ettiği için internet ve medya konusunda dünyanın en kısıtlayıcı ülkeleri arasında yer alıyor. Son yasağın ardından ChatGPT de ülke çapında engellenen Facebook, Instagram, Reddit, YouTube, Wikipedia ve diğer bazı Google hizmetleri arasında yer aldı.

Önde gelen bir teknoloji şirketinin yöneticisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başından beri anladığımız kadarıyla ChatGPT sansürle ilgili sorunlar nedeniyle Çin'e asla giremeyecek ve Çin'in ChatGPT'nin kendi versiyonlarına ihtiyacı olacak." dedi. Bir başka Çinli teknoloji şirketinin yöneticisi ise firmanın yasaktan önce bile ChatGPT'yi kullanmayı planlamadığını söyledi.

Söz konusu kişi, "Zaten son yıllarda teknoloji sektörüne yönelik baskıların ortasındai Çin düzenleyici kurumunun hedefi haline geldik, dolayısıyla böyle bir yasak olmasa bile ChatGPT'yi platformlarımıza ekleme girişiminde asla bulunmayız çünkü tepkileri kontrol edilemez." dedi.

AB VE ABD'DEN TİKTOK'A KISITLAMA

Diğer taraftan ABD ve AB de Çinli yetkililerin ChatGPT’ye duyduğu endişelere benzer bir şekilde Çinli sosyal medya platformuı TikTok'u yasaklamaya çalışmıştı. Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB’nin yürütme organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Bu çerçevede, sabah saatlerinde bütün Komisyon çalışanlarına uygulamayı, işle ilgili herhangi bir uygulama yüklü olan kişisel veya kurumsal cihazlarından kaldırmaları talimatı verildi. Yakın zamanda diğer AB kurumları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da benzer adımlar atması bekleniyor.

ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.