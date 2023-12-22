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Depremin hasarını önceden ölçen cihaz üretildi

Depremin hasarını önceden ölçen cihaz üretildi
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Avusturya'da bir üniversite, depremin binalara hasarını önceden ölçebilecek teknoloji geliştirdi.

Avusturya'daki Graz Teknik Üniversitesi (TU), şiddetli depremlerin binalara verebileceği hasarı önceden ölçebilecek yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu. 

Üniversiteden yapılan açıklamada, binalardaki değişimlerin navigasyon uyduları kullanılarak 20 bin kilometre uzaktan bile milimetrik hassasiyetle ölçüldüğü kaydedildi. Bu yöntem kullanılarak bir sistem geliştirildiğine işaret edilen açıklamada, binaların kondisyonlarının ölçülerek binalara hasarın en aza indirgenebileceği aktarıldı. 

Araştırmanın yazarlarından TU Jeodezi ve Ölçüm Sistemleri Mühendisliği Enstitüsü Başkanı Werner Lienhart, "Bu sistemin binayı statik ve dinamik olarak denetlemesi, yapının mevcut sağlığını derinden anlamamızı sağlıyor. Bu da köprüler ve barajlar gibi büyük mühendislik yapılarının ömürlerine dair çok önemli ipuçları veriyor." ifadesini kullandı. 

Sistem ilk olarak Viyana'daki DC Kuleleri'nde test edildi. 

AA

Etiketler deprem depremin hasarı deprem hasarı cihaz ölçüm cihazı
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