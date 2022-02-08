Duyuru direk META'dan geldi: Facebook ve Instagram Avrupa'da kapatılabilir!

Meta, sahibi olduğu sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'ın Avrupa genelinde kapatılabileceğini duyurdu.

Meta Avrupalıları, veri paylaşım faaliyetlerini yürütmelerine izin vermemeleri durumunda Facebook ve Instagram'ın bu ülkelerde faaliyetlerini durduracağı konusunda uyardı. Meta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yıllık raporunda açıklama yaparak Apple ve Google gibi devlere astronomik cezalar kesen Avrupa Birliği'ni (AB) kritik operasyonlarını etkilemekle mahkemeler ve yasama organlarından gelen yönetmelikleri suçladı.

AB, kişisel verilerin Avrupa'dan ABD'ye aktarılmasıyla ilgili katı veri koruma gereksinimlerine sahip. Meta ise, firma kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek ve kitleye göre doğru reklam seçimleri yapmak için verileri sunucular arasında paylaşıyor. AB'nin bu kuraldan geri adım atmaması nedeniyle Meta, AB ülkeleri için Facebook ve Instagram kapatma gibi bir karar almak zorunda kalabileceğini açıkladı.