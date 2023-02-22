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Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
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İnternetin en çok takip edilen sitelerinden biri olan EkşiSözlük'e erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Parut, sosyal medyadan "Biraz önce sözlük hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız" dedi.

Ekşi Sözlük yaptığı açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız." dedi.

Etiketler ekşisözlük ekşi ekşi sözlük erişim engeli engelleme erişim
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