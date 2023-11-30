  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Elon Musk ''boykot'' kararı için ağzını bozup küfrü bastı

Elon Musk ''boykot'' kararı için ağzını bozup küfrü bastı

Elon Musk ''boykot'' kararı için ağzını bozup küfrü bastı
Güncelleme:

Twitter’ı satın alarak platformun adını X olarak değiştiren Elon Musk, kendisini X'e reklam vermemekle tehdit eden şirketlere açık açık küfür etti.

Musk iki hafta önce bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapla ‘anti-semitik’ bir tutum takınmakla suçlanmıştı.

 Bu nedenle The New York Times’a göre 100’den fazla marka reklamlarını durdurdu ve şirket yıl sonuna kadar 75 milyon dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre Musk dün New York Times’ın düzenlediği ‘DealBook’ zirvesine katıldı. Milyarder işadamı, söz konusu paylaşımıyla ilgili hatasının farkında ve üzgün olduğunu belirtse de reklam boykotu yapan şirketlerden küfrü esirgemedi.

Moderatörün “Şirketler reklam vermeyi kesiyor” sözü üzerine arayan giren Musk “Reklam vermesinler” dedi.

Bunun üzerine moderatör “Ne demek istiyorsunuz” deyince Musk açık konuştu: “Umarım (reklam vermeyi) durdururlar. Reklam vermeyin. Birisi bana reklamla şantaj yapmaya kalkacaksa, parayla şantaj yapmaya kalkacaksa s*ktirsin gitsin. Açık mı? Umarım öyledir.”

Musk ayrıca “Reklam boykotunun yapacağı şey, şirketi öldürmek olacak. Biz gideceğiz ve o da reklamverenlerin boykotu yüzünden olmuş olacak” dedi.

Etiketler elon musk twitter küfür x'e boykot
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altından yeni rekor
Bursa'da sağanak yağış sel oldu; araçlar, evler sular altında!
''Sen misin ablamı taciz eden'' deyip ateşe verdi
İstanbul'da 14 katlı binaya yıldırım düştü! O anlar kamerada
Galatasaray nasıl tur atlar? İşte muhtemel senaryolar
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Çok sayıda ilçe kararacak!
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Durakta bekleyen kadına kurşun yağdırdı
Yağışlar devam edecek mi ? Hava durumu için yeni uyarı geldi
İsmailağa yine karıştı! Cübbeli açık açık tehdit etti
Skandal iddia: Devletin 68 milyon TL'lik buğdayı çalındı