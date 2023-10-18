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En çok kullanılan akıllı telefonlar açıklandı

En çok kullanılan akıllı telefonlar açıklandı
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Araştırma şirketi Counterpoint Research, dünya genelinde en çok kullanılan akıllı telefon markalarını açıkladı.

Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayınlanan bir rapora göre, akıllı telefon satışları 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında düşerek art arda dokuzuncu çeyrekte de düşüş gösterdi.

Bu düşüş, 2023'ün 2. çeyreğine kıyasla yüzde 2'lik bir büyümeyi temsil ediyor ve akıllı telefon pazarında genel bir yavaşlamaya işaret ediyor.

 Araştırma firması bu düşüşü tüketici talebindeki yavaşlamaya bağladı. Counterpoint, iPhone 15 serisi, Hindistan'daki festival sezonu, Çin'deki 11.11 satışları ve tatil sezonu nedeniyle Eylül çeyreğinin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor. Rapora göre, MEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesi yıllık bazda büyüme kaydeden tek bölge olarak öne çıkarken, gelişmiş pazarlarda önemli bir düşüş yaşandı, ancak 4. çeyrekte birim satışlarda bir toparlanma görülmesi bekleniyor.

 Samsung 3. çeyrekte yüzde 20'lik pay ile küresel akıllı telefon pazarının zirvesinde yer aldı. Apple, sınırlı satışlara rağmen yüzde 16 pazar payı ile ikinci oldu. Xiaomi üçüncü sırada yer alırken, Vivo ve OPPO dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Honor, Huawei ve Transion Group gibi diğer markalar pazarın yüzde 34'ünü oluşturdu. Bunlar 3. çeyrekte yıllık bazda büyüme kaydeden tek markalar olurken, diğerleri çift haneli daralmalar yaşadı.

Etiketler akıllı telefon en çok kullanılan akıllı telefon samsung xiaomi apple vivo oppo
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