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Facebook, WhastApp, Instagram... META'ya dev dava

Facebook, WhastApp, Instagram... META'ya dev dava
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Facebook’un sahibi Meta, Instagram ve Whatsapp’ı satın almasıyla ilgili Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) açtığı antitröst davasında yargılanacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) federal yargıç, Meta’nın Instagram ve WhatsApp’ı satın almasının ‘tüketiciler için faydalı olduğu ve sosyal ağ pazarına hakim olma çabası olmadığı’ yönündeki savunmasını reddetti.

 Meta’nın FTC’nin açtığı antitröst davasında yargılanmasına karar verdi.

Meta sözcüsü, delillerin Instagram ve WhatsApp’ın satın alınmasının rekabet ve tüketiciler için iyi olduğunu göstereceğinden emin olduklarını söyledi.

FTC sözcüsüyse davanın, Meta’nın tekel gücünü sınırlamak ve sosyal medya ekosisteminde rekabeti yeniden sağlamak için önemli olduğunu belirtti.

Meta, davanın düşürülmesini istemişti

Komisyon, Meta’nın sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek için Instagram’ı 2012’de 1 milyar dolara, Whatsapp’ı da 2014’te 19 milyar dolara satın alarak yasa dışı davrandığını öne sürmüş ve 2020’de dava açmıştı.

FTC, Meta’nın söz konusu uygulamalar için fazla ödeme yaptığını belirtmişti.

Meta, nisanda federal yargıçtan davanın duruşma yapılmadan reddedilmesini talep etmişti.

 

Etiketler facebook WhastApp instagram meta yargılama sosyal medyada tekel antitröst
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