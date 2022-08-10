Fahrettin Altun'dan ''dijital tedbir'' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayında açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayında açıklamalarda bulundu. İşte İletişim Başkanı Altun'un konuşmasından satır başları:

2022 yılının ilk 6 ayında ülkede internete erişim oranı 94,5 düzeyindedir. İnternete erişim oranı hayli yüksek olan vatandaşlarımızın yüzde 98,5'i sosyal ağ kullanıyor. Ayrıca internet erişiminde kullanıcıların yüzde 85'i de mobil bağlantı kullanıyor. Bu oranlar Türk toplumunun internete büyük oranda erişim sahibi olduğunu, sosyal ağları günlük hayat rutini içerisinde sıklıkla kullandığını gözler önüne seriyor.

Diğer taraftan internete erişim oranının bu kadar yüksek olduğu dikkate alındığında elbette dezenformasyon kampanyalarının, algı operasyonlarının bu alanda yoğunlaştığını da rahatlıkla ifade edebiliriz.

İletişimin daha hızlı bir hal aldığı, tek taraflı etkileşimin çok yönlü olmaya doğru evrildiği bilginin çok hızlı şekilde yayıldığı yeni bir medya dönemini tecrübe ediyoruz. Birçok avantajla birlikte dijital mecralarda işlenen suçlara dijital terörizme dezenformasyona daha fazla maruz kalma ihtimaline karşı da önlem almak durumundayız. Bu tedbirlerin alınması devletlerin vatandaşlarına karşı birer sorumluluğudur.

Ülkemizde sosyal ağlar dahil olmak üzere dijital kanallar üzerinden haber takibi yaygınlaşmaya devam ettikçe kullanıcıların yalan habere maruz kalma oranının da arttığını görüyoruz. Bu kuşkusuz sadece endişe duymamız gereken bir durum değil. Aynı zamanda kamu çıkarı adına mutlak suretle yakından takip etmemiz ve gerekli tedbirleri almamız için gayret etmemiz gereken bir durumdu.

Dijital platformlardan haber alma oranı arttıkça dijital platformlara olan güven azalmaktadır.