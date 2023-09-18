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Google alan adı satışını durdurdu

Google alan adı satışını durdurdu
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Google Domains’te yeni alan adlarının satışı kapatıldı.

Google, tam verimlilik sağlayamadığı servislerini kapatmaya başladı. Buna göre teknoloji devi, yaklaşık 10 yıldır devam eden yazılım servis uygulaması Domains üzerinden alan adı satışlarını durdurdu.

Bu servis üzerinden alan adı satın almaya çalışan kullanıcılar ise Squarespace’e yönlendirilmeye başlandı. Ancak kullanıcıların servis kapanana kadar daha önce satın aldıkları servisleri kullanabileceği ve yönetebileceği bildirildi.

Servisin tamamen kapanması ile müşterilerin hesapları ve kontrol seçenekleri ise Squarespace’e geçecek. Böylelikle yıllık ortalama 12 dolardan başlayan alan adları, Squarespace'te kullanıcılarıyla buluşmaya devam edecek.

Yapılan bu değişiklik ise mevcut kullanıcıların "Domains" hizmetini kullanmalarına engel olmayacak. Mevcut tüm bilgiler ve kontroller aynı kalacak ancak kullanıcılar kendi portföylerine herhangi bir ekleme yapamayacak.

Etiketler google domains google alan adları
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