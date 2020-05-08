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  3. 08 Mayıs 2020 11:42

Google ve Facebook koronavirüs tedbirlerini uzattı

Facebook ve Google, koronavirüs salgını nedeniyle isteyen çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışma izni verdi.

Google ve Facebook koronavirüs tedbirlerini uzattı
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Birçok ülkede ofisleri bulunan teknoloji devleri Facebook ve Google, koronavirüs salgını nedeniyle isteyen çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışma izni verdi. İki şirket de büyük oranda kapalı olan ofislerini temmuz ayında yeniden açacak.

Google ilk etapta evden çalışma düzeninin 1 Haziran'a kadar geçerli olacağını açıklamıştı ancak salgının seyri nedeniyle bunu 7 ay daha uzattı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Google CEO'su Sundar Pichai, ofise dönmesi gereken çalışanların temmuz ayından itibaren dönebileceğini, ofislerdeki önlemlerin artırıldığını açıkladı.

Facebook da ofislerin 6 Temmuz'da açılacağını ancak işini uzaktan yapabilen çalışanların yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini duyurdu.

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