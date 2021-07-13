Google'a 500 milyon euroluk ceza

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, medya şirketlerinin içeriklerinin Avrupa Birliği telif hakkı kuralları kapsamında kullanılmasına yönelik "iyi niyetle" müzakere yapmadığı için 500 milyon euro ceza verdi.

Fransa, Google'a haber telif haklarıyla ilgili 500 milyon euro ceza kesti.

Fransa Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Google'ın şirketlere mevcut içeriklerin kullanımına dair yeni bir teklif sunması, aksi halde günlük 900 bin euroya kadar ek ceza kesilebileceği belirtildi.

Cezaya ilişkin Google'dan yapılan açıklamada, "Müzakere sürecinin tamamı boyunca iyi niyetle hareket ettik. Bu ceza, gösterilen çabaları veya platformumuzdaki haber içeriğinin gerçekliğini yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kararın esas olarak Mayıs ve Eylül 2020 arasında gerçekleşen müzakerelerle ilgili olduğu, o zamandan bu yana yayıncılar ve haber ajanslarıyla ortak bir zemin bulunması için görüşmelerin sürdürüldüğü aktarıldı.

Fransa'da Google'a haziran ayında 220 milyon euroluk ceza kesilmişti. Şirket, internetteki reklam satışlarında tekel kurmakla suçlanmıştı.

Google'ın, piyasada üstün konumunu suistimal ettiği vurgulanmıştı.