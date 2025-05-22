Google'dan kritik güvenlik uyarısı: ''Bu e-postayı derhal silin''

Google'dan dünyanın en çok kullanılan e-posta istemcisi Gmail için kritik bir güvenlik uyarısı geldi. Gmail hesaplarına gönderilen bir epostanın büyük güvenlik riski taşıdığı ve yanıt verilmeden hemen silinmesi gerektiği açıklandı. İşte ayrıntılar...

Dünya genelinde 2 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olan Gmail eposta sistemleri büyük tehdit altında. Google'dan yapılan açıklamada Google'dan gelmiş gibi görünen bir tuzak e-postanın tüm kullanıcı verilerini çalabileceği açıklandı.

Google bu e-postanın derhal silinmesi gerektiğini belirtti.

Daily Mail'in haberine göre dolandırıcılar [email protected] adresinden gönderdikleri tuzak eposta ile Gmail kullanıcılarının tüm bilgilerini ele geçirmeyi amaçlıyor.

E-postanın içinde ise Google'ın, emniyet birimleri tarafından kullanıcının hesabındaki bilgilerin teslim edilmesi için bir mahkeme celbi aldığını iddia eden bir bildirim yer alıyor. E-postada, hakkınızdaki sözde yasal davayla ilgili olarak neler olup bittiğine dair tüm ayrıntılara sahip gibi görünen bir Google destek sayfasına bağlantı bile yer alıyor.

Ancak şirket yetkilileri bunun sahte olduğunu ve kurbanın kişisel bilgilerine erişmek isteyen dolandırıcılar tarafından oluşturulduğunu söyledi.

Saldırı, Gmail kullanıcılarının bağlantıya tıklaması ve ardından sahte yasal belgeleri indirmek ya da görüntülemek için izinleri onaylamasıyla ise tetikleniyor. Bu şekilde kurbanlar farkında olmadan dolandırıcılara Google hesaplarına e-posta okuma ya da dosyalara erişme gibi sınırlı erişim izni vermiş oluyor.