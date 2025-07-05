Google'dan Türkiye'ye özel yüzde 300 zam!

Teknoloji devi Google, Drive, Gmail ve Fotoğraflar hizmetlerini altında topladığı Google One hizmetinin abonelik bedellerine türkiyeye özel yüzde 300 oranında zam yaptı.

Google, bulut tabanlı depolama servisi Google One abonelik ücretlerine ciddi bir artış yaptı. Şirket, en düşük yıllık plan olan 200 GB’lık paketin fiyatını 199,99 TL’den 799,99 TL’ye yükselttiğini kullanıcılarına e-posta ile bildirdi.

Google One hizmeti kapsamında, kullanıcılara 200 GB’dan başlayıp 30 TB’a kadar değişen depolama seçenekleri sunuluyor. Yeni fiyatlarla birlikte, aylık abonelik ücretleri 79,99 TL’den başlayarak en yüksek pakette 2.999,99 TL’ye kadar çıkıyor.

Yapılan bu ani fiyat artışı, kullanıcılar arasında şaşkınlık yaratırken, birçok kişi alternatif bulut servislerine yönelmeyi değerlendiriyor.