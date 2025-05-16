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Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az...

Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az...
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'ın işe alım sürecinde başvuran adaylara sorduğu bir soru da sosyal medyaya sızdı.

Teknoloji devi Google'ın sık sık sosyal medyaya sızan işe alım mülakatlarına dair sorulara bir yenisi daha eklendi.

Google'ın iş başvurusu yapan adaylara yönelttiği son soru TikTok'ta @pinkpencilmath kullanıcı adıyla bilinen Tanya Zakowich tarafından yayınlandı.

Zakowich'in paylaşımı sonrasında sosyal medya bu sorunun doğru yanıtının peşine düştü.

İşte Google'ın olay olan o iş başvurusu sorusu:

Şartlar: Dört mahkum, bir merdiven üzerinde aynı yöne bakacak şekilde sıralanmıştır.
Mahkumlar; A, B, C ve D olarak adlandırılır:
A, B ve C'yi görebilir.
B sadece C'yi görebilir.
C ve D ise kimseyi göremez.
D ile diğer üç mahkum arasında bir tuğla duvar vardır.
Her bir mahkumun başında bir şapka vardır. Toplamda iki siyah ve iki beyaz şapka bulunmaktadır. Ancak hiçbiri kendi şapkasının rengini bilmemektedir.

Soru: Mahkumlardan biri, şapkasının rengini anladığında hemen yüksek sesle söylemek zorundadır. İlk doğru cevabı hangi mahkum verir ve neden?

A mı, B mi, C mi, D mi ?

Kurallar:
Kimse arkasına bakamaz.
Yer değiştirmek veya şapkayı çıkartmak yasaktır.

Zakowich Google'ın bu işe alım sorusuyla birlikte sorunun doğru şıkkını da açıkladı.

Sayfayı kaydırıp kopya çekmeden önce siz de zihninizi zorlayın ve bu işe alım bulmacası için bir çözüm bulun.

Eğer çözüm bulamazsanız ya da bulduğunuz çözümün doğru olup olmadığını kontrol etmek isterseniz sorunun doğru yanıtını aşağıda paylaşıyoruz.

Sorunun doğru yanıtı ve açıklaması

Sorunun doğru cevabı B şıkkı yani B ile adlandırılan mahkum.

Çünkü; Eğer B ve C'nin şapkaları aynı renk olsaydı, A bunu görüp kendi şapkasının diğer renkte olduğunu anlayarak hemen söylerdi. Ancak A sessiz kaldığına göre, B bu durumdan A'nın gördüğü şapkaların farklı renklerde olduğunu çıkarır. C'nin şapkasını görebilen B, bu durumda kendi şapkasının C'ninkinden farklı olduğunu anlar ve bu sayede kendi şapkasının rengini doğru tahmin eder.

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Etiketler google soru işe alım sorusu mülakat sorusu iş başvurusu sorusu iş başvurusu
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