GTA 6'nın çıkış tarihi belli old

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan GTA serisinin yeni oyununun çıkış tarihi ile ilgili ilk ipucu geldi.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan GTA'nın yeni oyunu birçok oyuncu tarafından oldukça merakla bekleniyor. GTA 6 adlı oyunun çıkış tarihi ile ilgili ise yeni bir ipucu ortaya çıktı. GTA oyunlarının yayıncı şirketi Take-Two Interactive tarafından yıllık kazanç raporu yayımlandı. Gelecek yıl mali beklentilerde firmanın 8 milyar dolar elde etmeyi planladığı raporda yer aldı.

Take-Two geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Firmanın ortalama yıllık geliri ise 3 milyar dolar civarında bulunuyor.

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ

IGN'nin haberine göre Take-Two'nun bu geliri elde etmek için GTA 6 gibi bir oyuna ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Bundan dolayı da önümüzdeki mali süreçte GTA 6'nın çıkacağı tahmin ediliyor. Take-Two'nun 8 milyar dolar elde etmeyi planladığı dönem ve oyunun beklenilen çıkış tarihi 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasını kapsıyor.