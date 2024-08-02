Instagram'a erişim engeli getirilmesinin gerekçesi açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili olarak, ''Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız'' açıklamasını yaptı.

Instagram'ın erişime engellenmesine ilişkin resmi açıklama geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçtiğimiz günlerde Instagram'ı hedef alan sözleri üzerine olması dikkat çekti.

BTK tarafından yapılan ilk açıklamada karara gerekçe olarak 'katalog suçlara uyulmaması' gösterildi. BTK açıklamasının ardından engellemeye ilişkin resmi açıklama geldi.

"ADİL DURUŞU TALEP EDİYORUZ"

X hesabından paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şunları söyledi:

"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar.

"KABUL ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen yasak hakkında açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, belirli kanunların olduğunun altını çizip "Kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemleri yaparak erişim yasağını kaldırmış olacağız. "

"KENDİLERİNİ UYARDIK"

Uraoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bizim istediğimiz belli kanunlar mevzuatlar var. Uyarılara rağmen bazı problemler görüyoruz. Katalog suçları kapsamında kendilerini uyardık. Ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıklar ve kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemleri yaparak erişim yasağını kaldırmış olacağız.

Biz iletişim halindeyiz Instagram Türkiye Temsilcisi ile. İlgiliyle arkadaşlarımız görüşme halinde. Hassasiyetlerimiz belli, o eksikleri giderdikleri an, diyelim ki bir saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke. Kanunları, kuralları olan bir ülke."