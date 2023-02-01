Instagram'ın kurucularından yeni uygulama

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, yeni bir uygulama geliştirdi. Yapay zeka destekli uygulamayla kişileştirilmiş haber ve makaleler kullanıcılara sunulacak.

Kevin Systrom ve Mike Krieger, yapay zeka tarafından desteklenen "kişiselleştirilmiş haber akışı" vaat eden bir uygulama olan Artifact'in lansmanını duyurdu.

Bir Instagram gönderisinde Krieger, kendisinin ve Systrom'un hizmeti başlatmak için bir yıldan uzun süredir "yetenekli bir ekiple çalıştıklarını" söyledi.

Krieger "Büyüdükçe yavaş yavaş insanların içeri girmesine izin veriyoruz." yazdı.

Katılmak için sunulan bekleme listesi salı günü halka açıldı .

Instagram'dan farklı olarak, uygulama fotoğraflardan çok makalelere odaklanıyor.

Lansmanı ilk bildiren Platformer'a göre Artifact, ilgi alanlarına göre içerik önerecek ve arkadaşlarla tartışmaya izin verecek.

Bir ana sayfa, büyük medya kuruluşlarından küçük blogculara kadar popüler makaleleri gösterecek ve bir kullanıcının sayfası, tıkladıkları şeye göre daha kişisel hale gelecek.

2018'DE AYRILMIŞLARDI

Kevin Systrom ve Mike Krieger Instagram’ı 2010 yılında kurdu. İkili Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook’a sattı.

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger Facebook yönetimi ile yaşadıkları sorunlar nedeni ile 2018 yılında şirketten ayrıldı.

O dönem Instagram CEO'su olan Systrom istifa kararının ardından "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Meta çatısı aldında faaliyet gösteren Instagram'ın değerinin 100 milyar doları aştığı belirtiliyor.