Facebook'un aldığı son patent kullanıcılarını tedirgin etti

2 milyarı aşkın kullanıcısı olan Facebook, platformunu geliştirmek için çeşitli yeni özellikler ve algoritmaların patentini alıyor ve geliştiriyor. Fakat sosyal medya devinin son aldığı patent, akılları oldukça karıştırdı.

Kullanıcılarının en özelinden tutunda nerede ise çoğu kişisel bilgilerini elinde bulunduran Facebook, yeni aldığı patent ile kullanıcılarını izlemeyi planlıyor. Özellikle bilgisayarların Web kameralarını ve mobil cihazların ön kameralarını hedef alan patent, kişisel mahremiyeti oldukça büyük tehlikeye atıyor.

Son dönemde reklam gelirlerini arttırmayı hedefleyen Sosyal medya devi, bu yönde elindeki tüm imkanları kullanmaya başladı. Söz konusu aldığı patent de ne yazık ki reklam gelirlerini arttırmaya yönelik. Alınan bu patent kullanıcıların duygularını yani yüz ifadelerini tespit ediyor. Platformda dolaşan veya video izleyen bir kullanıcının yüz ifadelerinden duygularını tespit eden algoritma, kişinin duygusal haline göre içerik göstermeye devam ediyor. Yani kullanıcı bir videoyu izlerken eğlenceli vakit geçiriyorsa algoritma bu durumu algılıyor ve benzer içeriğe sahip videoları kullanıcıya göstermeye devam ediyor.

Ayrıca alınan patent kullanıcının sadece içeriklere olan tepkilerini tespit etmiyor. Gösterilen reklamlara olan tepkileri de tespit ederek kişiye özel reklam gösterme görevini de üstleniyor.

Kullanıcı mahremiyetini tehlikeye atan bu patente ise sosyal medya devi, Şirket birçok teknolojik patente sahip, ancak hepsini kullanmıyor. Facebook temsilcileri, patentlerin şirketin gelecekteki planlarına yönelik alındıkları bir açıklama getiriyor. Lakin platformun bu gücü yine de kullanıcılarını özel hayatlarına dair tedirgin etmeye yetiyor.

Facebook’un bu yeni patentini engellemenin bir yolu mevcut. Bu duruma maruz kalmak istemeyen iOS kullanıcıları, ayar menüsünden Facebook’a tıklayarak uygulama ayarlarından erişim iznine gidebilirsiniz. Ulaştığınız menüden Kamera ve Mikrofonu'u kapatarak söz konusu tehlikeden kurtulabilirsiniz.

Android kullanıcıları ise Ayarlar’a girerek uygulama sekmesini açmaları gerekiyor. Oradan Facebook’u bularak izler sekmesine ulaşabilirler. Sonrasında yine iOS’ta olduğu gibi Kamera ve Mikrofonu erişimi kapatmaları gerekiyor.

