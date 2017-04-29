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  1. 29 Nisan 2017 13:22

İnternet kullananlar müjde !

Adil Kullanım Kotası ile ilgili iyileştirmelere 1 Mayıs'tan itibaren başlanıyor...

İnternet kullananlar müjde !
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Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlanan adil kullanım noktasının kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin düzenleme, 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla yapılan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline gelmesi üzerine adil kullanım noktası (AKN) sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi önem kazandı. Bu kapsamda, limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs itibarıyla kademeli geçiş yapılacak.

İnternet kullanıcılarının şebekeden yararlanmaları sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanan uygulamada, AKN olan paketlerde 02.00-08.00 saatlerinde internet kullanımları kotaya dahil edilmeyecek.

BTK, paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönündeki talep ve şikayetleri değerlendirerek, gerek mobil gerekse sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirmeye ilişkin de düzenleme yaptı.

Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKN sonrası hız değerleri uygulanıyor.

AA

adil kullanım kotası , 1 mayıs , internet