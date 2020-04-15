Whatspp ve Instagram çöktü mü ?

Whatsapp ve Instagram'da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşadıklarını söylüyor. Whatsapp kullanıcıları özellikle fotoğraf ve video gibi medyaları gönderip alırken sorun yaşadıklarını belirtirken, Instagram'da ise paylaşım yaparken zorlanan kullanıcılar, ana sayfada güncel paylaşımları göremediklerini belirtiyor.

Whatsapp çöktü mü? Instagram'da ana sayfa neden yüklenmiyor? soruları uygulamaların kullanıcılarının gündeminde. Whastapp'ta bazı kullanıcılar mesaj gönderip alırken gecikme yaşadığını söylüyor. Yaşanan gecikme fotoğraf ve video gibi medyalarda daha da yoğunlaşıyor. Instagram'da da özellikle ana sayfada akış yenilnemesi ve paylaşım yaparken sorun yaşanıyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da sorunun kaynağının dünya genelinde artan internet kullanımı ile alakalı olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan kullanıcıların uygulamaları tamamen kullanamama durumu olmadığı için çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması ve internet normal hızına kavuşurken uygulamaların da sorunsuz çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Downdetector’da yer alan bilgilere göre Türkiye’de WhatsApp kullanımında problemin görüldüğü bölgeler ise şöyle: