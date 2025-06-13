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İsrail-İran gerilimi sonrası siber savaş başladı: Türkiye de etkilendi!

İsrail-İran gerilimi sonrası siber savaş başladı: Türkiye de etkilendi!
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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası siber saldırılar yoğunlaştı. Türkiye de internet hızı etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki 100’ü aşkın hedefin 200’ü aşkın İsrail savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtilerek, "İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Acil Durum Komutanı Hatam-Gılam Ali Reşid’in öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" denildi. Ayrıca İran’ın batısındaki hava savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi. Saldırılarına ardından siber saldırılar da yaşanıyor.

SİBER SALDIRILAR BAŞLADI

Sözcü'nün haberine göre, uzaktan bağlantılarda problemler yaşanıyor. Türkiye'de internet yavaşlaması da yaşanıyor. 

"YOĞUN SALDIRI TRAFİĞİ VAR"

Siber Güvenlik Uzmanı Burak  Bozkurtlar, "Siber savaşı da konuşuyoruz şu anda. İran'a teknik altyapısına yönelik de ciddi saldırıların da yapıldığını görüyoruz. Siber saldırı yapılan haritalardan da görüleceği üzere yoğun bir saldırı trafiği var" dedi.

Bozkurtlar şu ifadeleri kullandı: 

"Bu direkt olarak İsrail'den İran'a yönelik görünmese de  dünyanın birçok yerinden farklı sunucular kullanılarak İran'ın kritik altyapılarına, internet sayfalarına yönelik saldırılar yapılıyor.

İsrail'den İran'a çok ciddi şekilde siber saldırılar gerçekleştiriliyor.  Ruslar ve Çinliler destek verirse siber savaş tarafında dengeler değişebilir. Ruslar ve Çinliler siber güvenlik noktasında çok başarılar."

Sözcü

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Etiketler İsrail İran siber saldırı türkiye internet hızı
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